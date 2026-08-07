Любовь сквозь года: медсестра бросила мужа ради парализованного солдата

Daily Mail: медсестра бросила мужа ради парализованного солдата

Медсестра воссоединилась с парализованным солдатом после десятилетий разлуки. Британка Луиза Робинсон вышла замуж за мужчину своей мечты спустя 24 года после болезненного расставания. Об этом сообщило Daily Mail.

История началась в 1991 году в больнице Джеснерал, где 27-летняя практикантка Луиза встретила 23-летнего бывшего военнослужащего Дэвида Робинсона. Молодой человек был полностью парализован ниже груди после аварии на танке во время учений на Кипре в 1988 году.

Между ними мгновенно возникла глубокая связь. В течение восьми недель они проводили каждый день вместе, влюбляясь друг в друга. Однако на тот момент женщина уже три года состояла в браке со своим первым мужем Найджелом.

Когда супруг обнаружил валентинку, адресованную Дэвиду, он поставил ультиматум. Из чувства долга перед мужем Луиза приняла тяжелое решение разорвать отношения с солдатом.

Это событие стало для обоих настоящей трагедией. Дэвид признавался позже, что этот уход ранил его сильнее, чем перелом шеи и потеря возможности ходить.

Спустя почти четверть века судьба подарила им второй шанс. Все эти годы Луиза воспитывала двоих сыновей и строила карьеру, но не могла забыть свою настоящую любовь.

В 2016 году, работая в местной амбулатории, она случайно разговорилась с пациенткой, которая оказалась сиделкой Дэвида. Выяснилось, что влюбленные жили в одной деревне Уэтстон всего в двух километрах друг от друга.

После обмена сообщениями в соцсети последовала встреча, которая подтвердила, что чувства не угасли. Луиза призналась мужу, что уходит к другому, и переехала к Дэвиду в его специально оборудованный дом.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем партнера, пара поженилась в 2022 году. К сожалению, их совместное счастье продлилось недолго.

После долгой борьбы с сепсисом и раком кишечника Дэвид скончался в сентябре 2025 года на руках у супруги. Луиза подчеркивает, что, хотя их финал оказался печальным, годы, проведенные вместе, были наполнены чистой радостью.

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