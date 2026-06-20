Новый стандарт обучения в российских школах вступит в силу с сентября 2027 года

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 58 0

Программы будут скорректированы.

Когда в российских школах введут новый стандарт обучения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал введение нового образовательного стандарта для российских школ с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно новому подходу к обучению, все ученики будут изучать предметы на базовом уровне, но при этом смогут выбрать профиль для углубленного изучения.

«Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты», — сказал Кравцов.

Программы по математике, физике, химии и биологии будут скорректированы в сторону практики. Кроме того, владение технологиями искусственного интеллекта станет обязательным навыком для выпускников.

При этом сохранится шесть основных направлений обучения: естественно-научное, агротехнологическое, гуманитарное, технологическое, социально-экономическое и универсальное.

Как ранее писал 5-tv.ru, в российских школах с нового учебного года начнут оценивать поведение учеников по трехуровневой системе. Такое решение поможет советникам директоров по воспитанию вовремя замечать проблемы, выявлять зоны риска и помогать школьникам корректировать свое поведение.

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