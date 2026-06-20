Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит пересадили легкие — что случилось

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 11 0

Донора удалось найти за рекордно короткие 12 дней.

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит пересадили легкие

Фото: www.globallookpress.com/Nieboer

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Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит пересадили легкие

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит провели успешную трансплантацию легких всего за 12 дней постановки в очередь на донорский орган. Об этом сообщил Королевский двор.

В 2018 году женщине поставили диагноз «фиброз легких» — ей было тяжело дышать из-за образования рубцов, и это угрожало жизни. После того как состояние здоровья резко ухудшилось, ее внесли в список ожидания на трансплантацию.

Меньше чем за две недели удалось найти подходящего донора. Операцию по пересадке легких провели в больнице Осло. Теперь Метте-Марит предстоит пожизненный прием препаратов для подавления иммунитета, чтобы избежать отторжения органа.

Врачи оценивают шансы принцессы на нормальную жизни как высокие (выживаемость более 85% в первый год), но потребуется постоянный медицинский контроль.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Китае впервые провели одновременную пересадку печени и почки свиньи человеку. За время наблюдений ученые получили важные данные о работе пересаженных органов. В частности, они выявили иммунные и метаболические особенности, которые могут использоваться при дальнейших клинических исследованиях.

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