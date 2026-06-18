Суд запретил Шурыгиной пользоваться интернетом и средствами связи

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Блогеру предъявлено обвинение в распространении порнографии.

Как ограничил домашний арест Диану Шурыгину

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

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Под домашним арестом Шурыгиной запрещены средства связи и интернет

Блогеру Диане Шурыгиной во время домашнего ареста запрещено пользоваться средствами связи и интернетом. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ей предъявлено обвинение по делу о распространении порнографии. В конце суд назначил Шуригиной домашний арест. Такая мера пресечения подразумевает не только исключение возможности свободного передвижения, но и ряд других ограничений.

Среди них — запрет на использование средств связи и интернета. Исключением являются контакты с адвокатами и следователями. То же самое касается и почтово-телеграфных отправлений, посылок и писем. Однако запрет не распространяется на жалобы в правоохранительные органы, органы государственной власти и ряд процессуальных документов.

Нельзя Шурыгиной общаться со свидетелями, обвиняемыми, подозреваемыми и другими лицами, осведомленными о расследовании дела. Поддерживать связь она может с защитниками, представителями правоохранительных органов и несколькими родственниками, круг которых ограничен законом.

Дело о распространении порнографии в отношении Шурыгиной было возбуждено 19 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продажа подписки на платный контент под именем Дианы Шурыгиной продолжается, несмотря на ее домашний арест.

По версии следствия, через такие площадки и распространялись откровенные фото блогера.

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