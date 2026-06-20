Умер ветеран Великой Отечественной войны и летчик Владимир Капитонов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Он поднял штурмовой флаг 150-й дивизии над освобожденным Мелитополем в 2022 году.

Чем был известен умерший ветеран ВОВ Владимир Капитонов

Фото: © РИА Новости

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Ветеран Великой Отечественной войны, летчик Владимир Капитонов скончался на 102-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Когда началась война, Владимиру Капитонову было всего 17 лет. Сначала он отучился в летном училище, а после отправился на фронт. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Белоруссии, принимал участие в штурме Берлина и оставил свою подпись на стенах Рейхстага.

Спустя десятилетия ветеран вновь стал символом преемственности поколений. Так, в 2022 году Капитонов поднял штурмовой флаг 150-й дивизии над освобожденным Мелитополем.

Владимир Николаевич активно занимался патриотической работой и часто встречался с молодежью. Он рассказывал о военных годах, делился воспоминаниями о фронтовом пути и личным примером показывал, что такое стойкость, мужество и преданность Родине.

Память о Владимире Капитонове сохранится как о человеке, который прошел через самые тяжелые испытания войны, внес вклад в Победу и до последних лет жизни оставался живой связью между поколением победителей и современной Россией.

Ранее 5-tv, ru сообщал о смерти ветерана Великой Отечественной войны Николая Сокова в Саратове.

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