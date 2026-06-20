На Госуслугах открыли прием онлайн-заявлений в российские вузы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

С помощью сервиса абитуриенты могут подобрать желаемое место обучения и образовательную программу.

Как подать заявление в вуз через Госуслуги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На портале Госуслуг стартовал прием заявлений в российские высшие учебные учреждения. Подать документы можно через сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщили в Минцифры в канале мессенджера МАКС.

С помощью сервиса абитуриенты могут подобрать желаемый вуз и образовательную программу, а также подать заявление, следить за конкурсной ситуацией и подтвердить согласие на зачисление. Также доступна возможность выбрать работодателя и оформить заявку на целевое обучение.

Для ранее зачисленных студентов на портале предусмотрели еще одну опцию. Они могут добавиться в чат с будущими одногруппниками.

Результаты ЕГЭ передаются в систему автоматически, поэтому самостоятельно загружать их не нужно. Через сервис вузы также получают сведения о льготах абитуриента и его индивидуальных достижениях.

В правительстве отметили, что для поступающих доступны удобные фильтры. С их помощью можно сравнить программы по форме обучения, наличию бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам.

Подать заявление в российские вузы онлайн с 2026 года могут и иностранные абитуриенты. Для этого им необходимо зарегистрироваться в ruID, после чего заявление можно отправить через приложение или портал Госуслуг.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России установили «день тишины» при приеме в вузы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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