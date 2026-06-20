Иран подаст жалобу в ФИФА за выбор США как страны — хозяйки ЧМ по футболу

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

В Тегеране считают, что американские власти намеренно ограничили время на адаптацию национальной сборной перед играми мирового первенства.

Почему Иран подает жалобу в ФИФА

Фото: www.globallookpress.com/Nayra Halm

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Иран пожалуется в ФИФА на США из-за предвзятости на чемпионате мира

Иран планирует направить официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми столкнулась национальная сборная при въезде в США на матчи чемпионата мира. Об этом сообщил генеральный секретарь иранской футбольной федерации Хедаят Момбейни, его слова приводит телеканал France24.

США разрешили сборной Ирана въехать в страну только за сутки до начала матчей второго тура группового этапа. Иранская сторона просила разрешить прибыть на день раньше, так как игра запланирована на раннее время, однако американские власти отказали в этом.

В Тегеране подчеркнули, что Вашингтон намеренно лишил футболистов возможности адаптироваться и полноценно подготовиться к матчу.

«Это крупный международный турнир. Подобное нарушение наших правил и соглашений, на мой взгляд, ставит под сомнение сам футбол. Я считаю, что это станет мрачной страницей в новейшей истории чемпионатов мира», — сказал генсек федерации.

Хедаят Момбейни добавил, что ФИФА должна строже подходить к выбору стран, которые принимают соревнования такого масштаба.

«Люди, не способные соблюдать правила ФИФА, не должны принимать гостей. ФИФА не должна выбирать такие страны в качестве хозяев», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФИФА допустит юношескую сборную России до 15 лет к участию в новом футбольном турнире в США, который пройдет в сентябре.

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