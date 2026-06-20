Радиационный фон ЗАЭС после отключения электроснабжения остается в норме

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Станция переведена на резервные дизель-генераторы.

Какой уровень радиации на ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в пределах нормы после отключения внешней линии электропередачи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Несмотря на то, что станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов, никаких нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.

«Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Безопасность станции обеспечена в полном объеме», — отметили в пресс-службе ЗАЭС.

Сотрудники станции полностью контролируют ситуацию. На энергоблоках принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильного и безопасного режима работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 18 на 19 июня украинские дроны атаковали транспортный цех ЗАЭС. На территории предприятия было зафиксировано как минимум 14 ударов.

В результате прилета возник пожар, который повредил здания ремонтной зоны и боксы. По имеющейся информации, никто из сотрудников объекта не пострадал.

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