Радиационный фон ЗАЭС после отключения электроснабжения остается в норме

Станция переведена на резервные дизель-генераторы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в пределах нормы после отключения внешней линии электропередачи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
Несмотря на то, что станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов, никаких нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.
«Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Безопасность станции обеспечена в полном объеме», — отметили в пресс-службе ЗАЭС.
Сотрудники станции полностью контролируют ситуацию. На энергоблоках принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильного и безопасного режима работы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 18 на 19 июня украинские дроны атаковали транспортный цех ЗАЭС. На территории предприятия было зафиксировано как минимум 14 ударов.
В результате прилета возник пожар, который повредил здания ремонтной зоны и боксы. По имеющейся информации, никто из сотрудников объекта не пострадал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
64%
Нашли ошибку?