Мелони жестко ответила на заявления Трампа о ее рейтинге

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично отреагировала на заявления президента США Дональда Трампа, который ранее намекнул, что глава итальянского правительства стремится поддерживать с ним хорошие отношения ради повышения собственного рейтинга. Свое недовольство Мелони выразила в социальных сетях.

Мелони подчеркнула, что считает подобные выпады необоснованными. По ее словам, уровень поддержки среди граждан определяется не личными связями с зарубежными политиками, а способностью отстаивать интересы собственной страны.

«Эти постоянные и ничем не спровоцированные нападки лишены всякого смысла. Что касается моей популярности, то дружба с вами уж точно не способствовала ее росту», — заявила Мелони.

Глава правительства также затронула вопрос американских военных объектов, расположенных на территории Италии. Она напомнила, что их деятельность регулируется действующими международными соглашениями, которые Рим соблюдает в полном объеме. При этом Мелони дала понять, что никакие договоренности не могут выходить за рамки национального суверенитета.

«Италия остается суверенным государством. В любом случае моя популярность — не ваше дело», — заявила премьер-министр.

Кроме того, Мелони заметила, что вопросы ее популярности не относятся к сфере интересов американского лидера, и посоветовала ему уделить больше внимания собственным рейтингам.

Несмотря на резкий тон ответа, премьер подчеркнула, что не собирается продолжать публичную дискуссию. Она отметила, что по-прежнему выступает за единство западных стран и считает подобные конфликты недостойными задач, которые сегодня стоят перед союзниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп обвинил Джорджу Мелони в попытке наладить отношения с ним ради роста собственной популярности.

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