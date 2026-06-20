Трамп: Мелони пыталась повысить свой рейтинг за счет дружбы с США

Президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в попытке наладить отношения с ним ради роста собственной популярности. Конфликт между американским лидером и главой итальянского правительства усилился после взаимных резких заявлений. Эту ситуацию американский лидер прокомментировал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что рейтинг Мелони в Италии снижается из-за позиции Рима во время конфликта с Ираном. По его словам, итальянские власти не захотели помочь США и не разрешили использовать взлетно-посадочные полосы и аэродромную инфраструктуру страны. Трамп пояснил, что, по его мнению, это создало Вашингтону серьезные логистические трудности.

«Когда речь шла о том, чтобы помешать Ирану получить или разработать ядерное оружие, она даже не позволила нам использовать взлетно-посадочные полосы или взлетные дорожки Италии, что создало большие логистические неудобства», — написал Трамп.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты каждый год тратят сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других стран НАТО, которых он охарактеризовал «так называемые союзники». По мнению американского лидера, на этом фоне позиция Рима выглядит несправедливой.

До этого Трамп утверждал, что Мелони во время саммита стран «Большой семерки» (G7) во Франции якобы просила его сделать совместное фото. Он заявил, что не собирался с ней разговаривать, но ему стало ее жаль.

В свою очередь Мелони отвергла эти слова и назвала их полностью вымышленными. Премьер-министр Италии подчеркнула, что ни она, ни ее страна никогда не стали бы никого умолять. Она также отметила, что была шокирована высказываниями Трампа и не понимает, почему президент США так ведет себя по отношению к союзникам, а не к противникам государства.

Из-за обострения конфликта министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный визит в США.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили, что Трамп не считает Мелони своим сторонником.

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