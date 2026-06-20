Зеленский почтой отправил в Польшу орден Белого орла

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Навроцкий ранее объявил об отзыве высшего польского знака отличия у украинского лидера.

Зеленский выслал орден Белого орла президенту Польши

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Президент Украины Владимир Зеленский отправил президенту Польши Каролю Навроцкому орден Белого орла почтовым отправлением. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию награды и почтовой накладной.

«Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего общества. Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы <...> не будем с этим спорить», — высказался Зеленский.

Накануне глава польского государства заявил о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши. Причиной стало решение украинской стороны назвать одну из частей Вооруженных сил Украины «Героями УПА* (Украинской повстанческой армии*. — Прим. Ред.)».

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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