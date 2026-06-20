«Меня хейтят с рождения»: Плющенко-младший о переходе в сборную Азербайджана

Александр Плющенко равнодушен к хейту из-за смены спортивного гражданства

Сын заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр, спокойно относится к критике после решения выступать за Азербайджан. Об этом он заявил в беседе с «Спорт-Экспресс».

По словам Плющенко-младшего, негативная реакция его не задевает, так как он привык к повышенному вниманию к себе с самого детства.

«Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите. Я был готов к этому, меня хейтят с рождения», — сказал Плющенко-младший.

О решении фигуриста сменить флаг стало известно 21 мая. Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет и начнет выступать за новую сборную с сезона 2026/27.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на фоне обсуждений перехода Александра в сборную Азербайджана Евгений Плющенко принял решение ограничить доступ к своей странице в социальных сетях, а также к аккаунту сына. Теперь публикуемый ими контент могут увидеть лишь те пользователи, чьи заявки на подписку звездное семейство одобрит лично.

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