«Погода на Марсе» и молчание: как быстро переключить робота на живого оператора

KP.RU: имитация плохой связи поможет обойти робота в службе поддержки

С ситуацией, когда вместо сотрудника компании отвечает автоматический помощник, сталкивался практически каждый. Банки, коммунальные службы, мобильные операторы, маркетплейсы и другие организации все чаще используют голосовых ассистентов для обработки обращений. Издание KP.RU собрало действенные методы, которые помогут заставить быстрее перевести звонок на живого оператора.

Один из самых распространенных способов — сразу потребовать соединить с оператором. Для этого надо прямо сказать: «Соедините меня с оператором» или «Мне нужен живой человек». Во многих случаях система распознает такой запрос и переводит звонок сотруднику.

Еще один вариант — проявить настойчивость. Если робот не понимает проблему или предлагает неподходящие решения, пользователи советуют повторять запрос несколько раз. Нередко после серии безуспешных попыток система признает, что не может помочь самостоятельно, и переключает клиента на оператора.

Также некоторые рекомендуют ставить голосового помощника в тупик необычными словами или вопросами. В качестве примеров приводятся редкие термины или совершенно неожиданные темы для разговора.

Аналогичный эффект может дать заведомо невыполнимый запрос, например, вопрос о погоде на Марсе или другая нестандартная задача.

При общении с голосовыми ботами помогает и имитация плохой связи. Пользователи советуют молчать, создавать шумы или помехи в микрофоне. В ряде случаев система воспринимает это как техническую проблему и завершает автоматический сценарий, переводя звонок на человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что киберпреступники стали чаще взламывать умные колонки и устройства с голосовыми ассистентами. Это может привести к слежке за владельцами. Главные признаки взлома — неожиданное включение устройства, случайные звонки или действия, которых пользователь не инициировал.

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