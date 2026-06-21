Трое детей утонули в Самарской области за сутки

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Мурад Устаров
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Следователи устанавливают все обстоятельства происшествий.

Дети утонули в Самарской области

Фото: Telegram/СУ СК России по Самарской области/su_skr63

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В Самарской области за день произошли сразу два трагических случая на водоемах, жертвами которых стали трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Первый инцидент случился на реке Сок в населенном пункте Калмыковка Красноярского района — спасатели во время поисковых работ извлекли погибшую девочку 2013 года рождения.

Второе происшествие зафиксировано на реке Сургут в Сергиевском районе. Как отметили в ведомстве, во время купания утонули двое подростков 2015 и 2017 годов рождения.

В Следкоме подчеркнули, что в настоящее время по обоим фактам проводятся доследственные проверки и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, в СКР призвали родителей обучать своих детей правилам поведения у водоемов, не оставлять их без присмотра и выбирать для купания безопасные места.

Ранее 5-tv.ru писал об обнаружении тела 15-летнего подростка, который утонул в реке Маруха в Карачаево-Черкесии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Трое детей утонули в Самарской области за сутки

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