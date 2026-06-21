Назван средний размер пенсии неработающих и работающих россиян

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 45 0

За последний год сумма выплат заметно изменилась.

Какую пенсию получают неработающие и работающие россияне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Средняя пенсия неработающих в мае достигла почти 26 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих граждан России в мае выросла почти на две тысячи рублей. Об этом говорится в данных Социального фонда РФ, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Известно, что в прошлом месяце выплаты составили чуть более 25,8 тысячи рублей, хотя в 2024 году этот показатель находился на уровне около 24 тысяч рублей. То есть за год сумма увеличилась более чем на 1,8 тысячи рублей.

При этом средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян по итогам был установлен на отметке в 23,7 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о предоставлении пенсий тем гражданам, которые не имели официального трудоустройства или необходимого для выплат стажа. Для таких людей предусмотрена не страховая, а социальная пенсия по старости. На нее мужчины смогут претендовать с 69 лет, а женщины — с 64 лет. Сейчас в России средний размер соцпенсии находится на уровне 16,5 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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