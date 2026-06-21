Россиянам с 2027 года будет автоматически начисляться страховая пенсия

Цель нововведения — избавить граждан от лишней бюрократической волокиты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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С 1 января 2027 года страховая пенсия по старости может назначаться автоматически. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Главная цель инициативы — облегчить жизнь граждан. После того, как нововведение вступит в силу, россиянам не нужно будет писать заявление о выходе на пенсию, а также собирать документы для оформления выплаты, пояснила собеседница агентства.
Социальный фонд, как отметила Екатерина Стенякина, сможет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения человеком соответствующего возраста. В этом случае россиянам будет приходить лишь уведомление о назначении выплаты.
Депутат также добавила, что новый порядок коснется как тех, кто выходит на пенсию в общем порядке (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. — Прим.ред.), так и тех, кто попадает под льготные категории граждан. Среди них — многодетные матери и родители детей с инвалидностью.
Одно из условий автоматического начисления страховой пенсии — не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, заключила Екатерина Стенякина.
Ранее в Социальном фонде РФ назвали средний размер пенсии неработающих и работающих россиян. В прошлом месяце выплаты составили чуть более 25,8 тысячи рублей, хотя в 2024 году этот показатель находился на уровне около 24 тысяч рублей. То есть за год сумма увеличилась более чем на 1,8 тысячи рублей.
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