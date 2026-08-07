В Госдуме предложили признать материнство полноценной профессией с зарплатой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 107 0

Нередко вклад женщины в семью остается незамеченным.

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Материнство не должно становиться препятствием для профессиональной реализации женщины, а государству следует признать уход за ребенком полноценным трудом. Такое мнение высказала депутат Государственной думы Марина Ким корреспонденту 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

«Мы не должны, как государство, женщину ставить перед выбором: или карьера, или дети, семья. Нужно ее ставить перед выбором, в котором у нее однозначно будет выбор между рожать и рожать», — заявила Ким.

По словам депутата, современные женщины стремятся не только создавать семьи, но и строить карьеру, получать образование и реализовывать себя в профессии. Именно поэтому, считает она, прежний подход, при котором женщина была вынуждена фактически отказаться от работы и учебы ради воспитания детей, больше не соответствует реалиям.

Ким подчеркнула, что труд матери до сих пор остается недооцененным, несмотря на то что забота о ребенке требует полной вовлеченности без выходных и отпусков.

Она также отметила, что зачастую именно благодаря женщине мужчина получает возможность строить карьеру и развивать собственное дело. Однако этот вклад нередко остается незамеченным.

Депутат предложила признать материнство полноценной профессией и выплачивать женщинам зарплату за воспитание детей. По ее словам, речь идет о выплате в размере одного минимального размера оплаты труда. Такая мера, считает Ким, станет не только финансовой поддержкой, но и признанием общественной значимости материнского труда.

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