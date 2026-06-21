СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на Керченский полуостров. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 21 июня 2026 года вооруженные формирования Украины с использованием беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Точное число жертв и раненых в настоящее время уточняется.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Кроме того, правоохранительные органы намерены установить конкретных лиц, причастных к организации и совершению атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после ночной атаки ВСУ на Крым в медицинские учреждения были доставлены 14 человек. Среди госпитализированных есть двое детей.

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