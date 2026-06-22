Военный самолет разбился в Боливии — есть погибшие

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 36 0

Транспортное средство вылетело из Ла-Паса в Кочабамбу с гуманитарной миссией.

Крушение самолета в Боливии — сколько погибло

Фото: www.globallookpress.com/Radoslaw Czajkowski

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Боливии

Жертвами падения самолета боливийских военно-воздушных сил (ВВС) стали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

«Предварительные сообщения подтверждают гибель всех шести человек, находившихся на борту», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди жертв крушения — четверо военнослужащих и два гражданских лица. Самолет следовал по маршруту Ла-Пас — Кочабамба. Он участвовал в гуманитарной миссии по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Во время полета экипаж поддерживал связь с диспетчерами, однако потом она была потеряна. Начались поиски самолета, которые продолжались несколько часов. Его нашли в районе Серро-Саяри.

В министерстве подчеркнули, что местная комиссия по расследованию авиационных происшествий устанавливает все причины и обстоятельства катастрофы.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении легкового самолета в районе коммуны Ла-Боль во Франции, который принадлежал основателю игровой компании Ubisoft Клоду Гийемо. Он и еще один пассажир погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:14
Незнакомка обвинила Влада Череватого в сломанной судьбе
3:45
Топалов огорошил признанием о жизни с Тодоренко
3:09
Военный самолет разбился в Боливии — есть погибшие
2:40
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня
2:03
Около тысячи школ закрыли из-за жары во Франции
1:34
Российский боец спас от гибели свыше 50 раненых сослуживцев в зоне СВО

Сейчас читают

Российский боец спас от гибели свыше 50 раненых сослуживцев в зоне СВО
Память о подвиге и жертвах: по всей России пройдет минута молчания
Лето закончилось? Гроза и дожди ожидаются в Москве в понедельник
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео