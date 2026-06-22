Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Боливии

Жертвами падения самолета боливийских военно-воздушных сил (ВВС) стали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

«Предварительные сообщения подтверждают гибель всех шести человек, находившихся на борту», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди жертв крушения — четверо военнослужащих и два гражданских лица. Самолет следовал по маршруту Ла-Пас — Кочабамба. Он участвовал в гуманитарной миссии по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Во время полета экипаж поддерживал связь с диспетчерами, однако потом она была потеряна. Начались поиски самолета, которые продолжались несколько часов. Его нашли в районе Серро-Саяри.

В министерстве подчеркнули, что местная комиссия по расследованию авиационных происшествий устанавливает все причины и обстоятельства катастрофы.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении легкового самолета в районе коммуны Ла-Боль во Франции, который принадлежал основателю игровой компании Ubisoft Клоду Гийемо. Он и еще один пассажир погибли.

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