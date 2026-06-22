Топалов огорошил признанием о жизни с Тодоренко

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 386 0

Далеко не все друзья исполнителя принимают пару.

Влад Топалов о жизни с Региной Тодоренко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Влад Топалов рассказал о жизни с Региной Тодоренко

Звездная пара Влад Топалов и Регина Тодоренко редко рассказывают о своей личной жизни. Но недавно в эфире шоу «Ставка на любовь» певец поделился подробностями брака.

Он признался, что их с Региной союз переживал непростые периоды, в том числе кризисы в отношениях. Артист связал это со сложными характерами у обоих. При этом, несмотря на свой «тугой, тяжелый» характер, жена старается менять его.

«Региша во многом меня дополняет, делает меня добрее, светлее. У Регишки, наоборот, характер слишком взрывной. Мы работаем над отношениями. Это тяжелый, большой труд», — сказал Влад.

Кроме того, Топалов заявил, что далеко не все друзья, с которыми общается продолжительное время, принимают супружескую пару.

«Чужая семья — потемки. Это все так индивидуально! Даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу пару с Региной. Я бы сказал, что, наверное, не принимают», — пояснил певец.

Топалов и Тодоренко женаты уже восемь лет. В браке они воспитывают троих сыновей: семилетнего Михаила, четырехлетнего Мирослава и Федора, которому всего восемь месяцев.

Ранее Регина рассказала о романтических свиданиях с мужем. Несмотря на отсутствие времени, пара ходит в рестораны и занимается спортом вместе.

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