Незнакомка обвинила Влада Череватого в сломанной судьбе

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Пострадавшая даже заплатила деньги, однако экстрасенс уверен, что никогда не сталкивался с ней.

В чем обвиняют экстрасенса Влада Череватого

Фото: ВКонтакте//vlad_cherevatyi

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Влад Череватый: женщина обвинила меня в сломанной жизни

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый подвергся атаке со стороны женщины, которая обвинила его разрушении ее жизни. Подробнее о ситуации он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшая считает, что хотела решить проблему алкоголизма ее супруга и обратилась к Владу за помощью. Однако Череватый утверждает, что никаких контактов с женщиной у него не было.

«Я якобы взялся за работу, взял с нее денег, но прошло время, а ее муж как пил, так и продолжает пить. Стал употреблять даже больше. Но я точно знаю, что такой посетительницы у меня не было», — пояснил экстрасенс.

Череватый уверен, что женщина просто стала жертвой мошенников, которые от его имени предлагают различные услуги. Кроме того, он подчеркнул, что никогда не практиковал лечение зависимостей и болезней.

После случившегося Влад намерен регулярно пhtleght;lfnm своих подписчиков об опасности аферистов. Экстрасенс добавил, что незнакомке, которая обвинила его, теперь придется спасать мужа другими способами.

Череватый прославился благодаря победе в 23-м сезоне проекта. После триумфа он занялся соцсетями. Влад делится со своими поклонниками историями из личной жизни, эзотерикой и практиками.

Ранее экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что шоувумен Ольга Бузова не смогла построить личную жизнь из-за своей карьеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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