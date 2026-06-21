«Расплата за успех»: как магия повлияла на личную жизнь Бузовой
По словам эксперта, амбиции Ольги привели к тому, что она теперь расплачивается за это.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Миронова: Бузова пожертвовала личной жизнью ради успеха в карьере
Личная жизнь у телеведущей и певицы Ольги Бузовой не сложилась из-за ее карьерного успеха. К такому выводу в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) пришла бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.
По ее словам, знаменитость слишком увлеклась своей работой и ради построения своей карьеры она могла прибегнуть к магическим ритуалам, которые сегодня практикуют звезды, чтобы достичь положительного результата. Экстрасенс считает, что после такой практики Бузова «расплачивается».
«Если тебе силы дарят удачу в одной сфере, то придется платить чем-то из другой сферы. В случае с Ольгой — это личная жизнь. Не знаю, с какой силой и с кем она там сотрудничала, чтобы заполучить славу и успех, но мы все видим, что в личной жизни у Бузовой пока все печально», — сказала Миронова.
Ранее Бузова оказалась на больничной койке из-за экстренной операции на ногу. При этом она не подпускает к себе семью — шоувумен таким образом пытается уберечь родных и близких от переживаний.
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