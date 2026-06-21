«Расплата за успех»: как магия повлияла на личную жизнь Бузовой

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 13 0

По словам эксперта, амбиции Ольги привели к тому, что она теперь расплачивается за это.

Экстрасенс Миронова о проблемах в личной жизни Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Миронова: Бузова пожертвовала личной жизнью ради успеха в карьере

Личная жизнь у телеведущей и певицы Ольги Бузовой не сложилась из-за ее карьерного успеха. К такому выводу в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) пришла бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.

По ее словам, знаменитость слишком увлеклась своей работой и ради построения своей карьеры она могла прибегнуть к магическим ритуалам, которые сегодня практикуют звезды, чтобы достичь положительного результата. Экстрасенс считает, что после такой практики Бузова «расплачивается».

«Если тебе силы дарят удачу в одной сфере, то придется платить чем-то из другой сферы. В случае с Ольгой — это личная жизнь. Не знаю, с какой силой и с кем она там сотрудничала, чтобы заполучить славу и успех, но мы все видим, что в личной жизни у Бузовой пока все печально», — сказала Миронова.

Ранее Бузова оказалась на больничной койке из-за экстренной операции на ногу. При этом она не подпускает к себе семью — шоувумен таким образом пытается уберечь родных и близких от переживаний.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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