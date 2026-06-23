Домашний помощник: как правильно использовать банановую кожуру

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 66 0

Шкурка на отлично справиться с приготовлением мяса и спасет от комариных укусов.

Какая польза от банановой кожуры

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банановая кожура поможет приготовить мясо и отполировать серебро

Банановая кожура — вовсе не мусор, а настоящий помощник в домашних делах и даже кулинарии. Поэтому не стоит отправлять ее на помойку раньше времени, она обязательно пригодится. О ее полезных свойствах в быту и на кухне пишет 7Дней.ру.

Кожура может спокойно заменить крем для обуви — для этого достаточно протереть вымытую и высушенную кожу, а затем убрать остатки салфеткой. В результате поверхность ботинка или кроссовка заблестит.

Если нужно отполировать серебро, то тогда следует измельчить кожуру, смешать с водой до состояния пасты, нанести на изделие, а после — протереть безворсовой салфеткой, сполоснуть и высушить. Ей также можно очистить от пыли листья фикуса и монстеры.

Кроме того, банановая шкурка спасет от комариных укусов. Человеку, который столкнулся с этой проблемой, достаточно протереть место раны. Через некоторое время зуд и покраснение исчезнут.

На кухне кожура пригодится для приготовления кваса или запекания мяса. Так, если завернуть кусок в шкурку и закрепить зубочистками, то он не подгорит. А при варке мясо приготовится быстрее и станет мягче.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что банановая кожура поможет улучшить состояние кожного покрова головы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ в ответ на сопротивление
10:08
«Я очень плохой»: Артемий Лебедев о своем актерском опыте
10:00
Опасность может быть незаметной: как женщинам после 40 снизить риск тромбов
9:49
«Только он»: Анастасия Волочкова призналась, что тоскует по Керимову
9:42
«Цена одного кадра»: в Горном Алтае ищут подростка, который упал со скалы в реку Катунь
9:30
Одежда может навредить здоровью? Почему нужно сразу стирать новые вещи

Сейчас читают

Платье молодой жены Егора Бероева намекнуло на скорое пополнение в семье
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
До завтрака или после? Стоматолог поставил точку в споре о чистке зубов
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео