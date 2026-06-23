Домашний помощник: как правильно использовать банановую кожуру

Банановая кожура поможет приготовить мясо и отполировать серебро

Банановая кожура — вовсе не мусор, а настоящий помощник в домашних делах и даже кулинарии. Поэтому не стоит отправлять ее на помойку раньше времени, она обязательно пригодится. О ее полезных свойствах в быту и на кухне пишет 7Дней.ру.

Кожура может спокойно заменить крем для обуви — для этого достаточно протереть вымытую и высушенную кожу, а затем убрать остатки салфеткой. В результате поверхность ботинка или кроссовка заблестит.

Если нужно отполировать серебро, то тогда следует измельчить кожуру, смешать с водой до состояния пасты, нанести на изделие, а после — протереть безворсовой салфеткой, сполоснуть и высушить. Ей также можно очистить от пыли листья фикуса и монстеры.

Кроме того, банановая шкурка спасет от комариных укусов. Человеку, который столкнулся с этой проблемой, достаточно протереть место раны. Через некоторое время зуд и покраснение исчезнут.

На кухне кожура пригодится для приготовления кваса или запекания мяса. Так, если завернуть кусок в шкурку и закрепить зубочистками, то он не подгорит. А при варке мясо приготовится быстрее и станет мягче.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что банановая кожура поможет улучшить состояние кожного покрова головы.

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