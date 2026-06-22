Прототип Стоунхенджа: найден памятник, который изменит представление о древнем комплексе

Mirror: археологи нашли прототип Стоунхенджа

Археологи обнаружили недалеко от Стоунхенджа древний деревянный монумент, который может изменить представления о происхождении одного из самых известных памятников Великобритании. Об этом сообщило Mirror.

Находку уже называют возможным «прототипом» Стоунхенджа. Она появилась примерно за 500 лет до знаменитого каменного круга и тоже связана с солнцестоянием.

Открытие сделали в районе Булфорда в графстве Уилтшир, примерно в пяти километрах от Стоунхенджа. По данным, конструкция состояла из двух деревянных столбов, установленных на расстоянии около 120 метров друг от друга. Сами столбы давно не сохранились, но археологи нашли ямы от них.

Что именно нашли археологи

Исследователи считают, что деревянные столбы были высотой около трех-четырех метров. Главное — их расположение: они были выстроены так, чтобы указывать на восход солнца во время летнего солнцестояния и закат во время зимнего.

Похожая солнечная ориентация есть и у Стоунхенджа. Именно поэтому ученые предполагают, что найденная конструкция могла быть ранней, более простой формой того ритуального принципа, который позже воплотился в каменном памятнике.

Почему это важно

Если датировка подтвердится, находка покажет: люди на равнине Солсбери наблюдали за движением солнца и создавали ритуальные сооружения задолго до появления Стоунхенджа.

Предполагается, что монумент мог быть построен около 3000 года до нашей эры — примерно на полтысячелетия раньше каменных элементов Стоунхенджа.

Что еще нашли рядом

На участке также обнаружили керамику, кости животных, кремневые орудия и редкий дисковидный кремневый нож. Археологи считают, что это может указывать на сезонные собрания, пиршества или религиозные практики.

По словам специалистов, такие находки говорят не просто о техническом умении древних людей, а о сформированной системе представлений: солнце, смена времен года и ритуальные собрания могли играть ключевую роль в жизни местных общин.

Как это связано со Стоунхенджем

Стоунхендж давно рассматривают не как одинокий памятник, а как часть большого ритуального ландшафта. Вокруг него находятся курганы, дороги, деревянные и земляные сооружения, связанные с эпохой неолита и бронзы.

Новая находка усиливает версию, что район был священным и астрономически значимым задолго до возведения знаменитых камней. Иными словами, Стоунхендж мог стать не началом традиции, а ее развитием.

Почему открытие сделали только сейчас

Раскопки в Булфорде велись еще в 2015–2017 годах в рамках работ, связанных с проектом Министерства обороны Великобритании. Однако анализ находок, датировка и проверка астрономического выравнивания заняли годы.

Теперь исследователи говорят, что открытие помогает по-новому взглянуть на происхождение Стоунхенджа и на то, как древние жители Британии понимали время, сезонные циклы и связь человека с небом.

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