Яйца и не только: какие продукты подешевеют летом

Летом подешевеют яйца, молочные продукты и мороженое

Россияне в середине лета заметят снижение цен не только на свежие овощи и фрукты, но и на ряд других востребованных продуктов питания. Об этом Life.ru рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева.

«Летом животные больше времени проводят на выпасе, хозяйства получают больше доступных кормов, а часть расходов на содержание снижается», — пояснила эксперт.

По ее словам, это напрямую отражается на стоимости молочной продукции. Как только на прилавки попадают товары, произведенные в теплый сезон, покупатели могут заметить небольшое, но приятное снидение цен на кефир, ряженку, творог и молоко.

Не остаются в стороне и яйца — после традиционного весеннего ажиотажа, вызванного Пасхой, спрос постепенно падает, а за счет частных подворий предложение увеличивается, что стабилизирует цены. Финансист отметила, что выгоднее становятся цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Поступление на рынок свежего урожая зерновых культур расширяет предложение муки, благодаря чему магазины чаще запускают акции. Кроме того, в категории замороженных продуктов тоже появляются скидки — по мере того, как потребители переключаются на свежие дары лета.

«Парадоксально, но в разгар сезона можно заметить снижение стоимости мороженого. Летом производители выпускают больше продукции, а конкуренция <…> приводит к большому количеству акций и специальных предложений», — добавила Матвеева.

Отдельно собеседница издания выделила товары для пикников. После майских праздников спрос на уголь, розжиг и одноразовую посуду резко падает, а скопившиеся на складах остатки ритейлеры нередко отдают с хорошими скидками. Длительный срок годности таких товаров позволяет брать их впрок.

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