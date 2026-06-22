У берегов Севастополя зафиксировали семь землетрясений за ночь

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 43 0

Самый мощный толчок имел магнитуду 4,4.

Семь землетрясений у Севастополя за ночь

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Сразу семь подземных толчков произошли в Черном море неподалеку от Севастополя, причем два из них явно ощущались людьми. Об этом в своем сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в 30 км от города, и не исключена вероятность повторных», — уточнил глава региона.

Сейсмособытия такой силы классифицируются как средние. Они не способны вызвать серьезные разрушения, хотя жители верхних этажей зданий вполне могли почувствовать вибрацию.

Информации о повреждениях и пострадавших нет, а специалисты продолжают мониторинг. Горожан Развожаев призвал не паниковать, напомнив, что регулярная сейсмическая активность для крымского региона является естественным явлением.

Ранее 5-tv.ru писал, что у побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в 165 километрах от Петропавловска-Камчатского, а после этого специалисты отметили еще три землетрясения магнитудой 4,9, 3,8 и 4,0.

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У берегов Севастополя зафиксировали семь землетрясений за ночь

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