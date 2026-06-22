Вклады по новым правилам: что изменится для пенсионеров с 1 июля

С 1 июля для пенсионеров со вкладами изменятся правила с целью повышения выгоды

С 1 июля 2026 года в России может измениться порядок работы банков с вкладами пенсионеров. Новые правила предполагают более прозрачные условия обслуживания и дополнительные гарантии для клиентов.

Одним из главных нововведений станет изменение порядка продления депозитов. Согласно предлагаемым правилам, банки должны заранее предупреждать пенсионеров о завершении срока действия вклада.

Уведомление планируется направлять за пять–десять дней до окончания договора. Для этого кредитные организации смогут использовать СМС-сообщения, пуш-уведомления или телефонные звонки.

Автоматическое продление вклада без согласия клиента не предусматривается. Если пенсионер не подтвердит желание продолжить размещение средств на новых условиях, банк должен закрыть депозит и перевести деньги вместе с начисленными процентами на текущий счет владельца.

Предполагается, что такой механизм позволит вкладчикам спокойно изучить предложения рынка и самостоятельно выбрать наиболее выгодный вариант размещения сбережений.

Изменения могут затронуть и порядок начисления процентов. Для новых пенсионных вкладов предлагается предусмотреть ежемесячную выплату дохода либо его капитализацию.

Такой подход будет особенно удобен тем, кто использует депозит как источник регулярных поступлений. Кроме того, капитализация процентов способна повысить итоговую доходность вклада. По оценкам авторов инициативы, эффективная ставка может оказаться примерно на 0,5–0,7 процентного пункта выше номинальной за счет регулярного начисления процентов на уже полученный доход.

Еще одно изменение касается досрочного закрытия вклада. Если клиент решит расторгнуть договор после того, как пройдет половина срока его действия, предлагается сохранить часть начисленных процентов.

В этом случае банк должен будет выплатить доход пропорционально времени, в течение которого деньги находились на депозите. Ожидается, что такой порядок сделает долгосрочные вклады более предсказуемыми и удобными для финансового планирования.

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