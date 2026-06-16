Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя» утрачено после атаки ВСУ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

В числе уцелевших экспонатов оказались пушки, ядра и металлические элементы экспозиции.

Атака ВСУ на панораму Обороны Севастополя: оценка ущерба

Фото: © РИА Новости/Макс Ветров

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Более 90% полотна и свыше 99% предметного плана панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» уничтожил пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

По предварительным подсчетам музея, в результате пожара погибла почти вся живописная часть панорамы, а также практически весь предметный план. При этом специалисты допустили, что отдельные элементы экспозиции могли сохраниться.

После визуального осмотра стало известно, что огонь не уничтожил часть предметов. В числе уцелевших экспонатов оказались пушки, ядра и металлические элементы экспозиции.

Также в музее уточнили, что некоторые экспонаты до этого успели изъять сотрудники учреждения. Это произошло во время реставрационных работ, когда в здании панорамы была установлена защитная конструкция — настил над предметным планом.

Сохраненные до пожара предметы, а также экспонаты, пережившие возгорание, планируют использовать при дальнейшем восстановлении предметного плана. Материалы, которые невозможно восстановить, утилизируют.

ВСУ атаковали беспилотником музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в ночь на 10 июня. После удара БПЛА на крыше здания начался пожар, в результате чего музей получил ущерб. Критические повреждения у полотна «Штурм 6 июня 1855 года», которое группа советских художников создала в 1954 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панораму «Оборона Севастополя» будут восстанавливать не менее пяти лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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