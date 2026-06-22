В Крыму до сентября приостанавливают бронирование отдыха для детей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности.

В Крыму приостанавливают бронирование отдыха для детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Республике Крым временно вводятся ограничения на прием несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления. Согласно указу, опубликованному на портале правительства Крыма, новые правила начали действовать с 11:00 22 июня и сохранятся до 1 сентября 2026 года.

На указанный период приостанавливается бронирование мест, а также прием и размещение детей и организованных детских групп в лагерях и других учреждениях, работающих в сфере детского отдыха на территории региона.

Ограничения распространяются и на иные средства размещения, если поездки связаны с участием несовершеннолетних в туристических, культурных, образовательных, спортивных или других организованных мероприятиях.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности, и попросил жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что временные вынужденные ограничения вводят в Севастополе — меры вступают в силу с 22 июня. Изменится график общественного транспорта — теперь он будет работать с 05:30 до 21:00. То же самое касается торговых центров, гипермаркетов и других торговых точек, которые перейдут на график с 07:00 до 20:00.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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