День памяти и скорби: началась общероссийская минута молчания

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Обращение к советским гражданам, сообщающее о нападение Германии на СССР и начале Великой Отечественной войны, вышло в эфир в 12:15 22 июня 1941 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби

Общероссийская минута молчания началась 22 июня, в День памяти и скорби. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В этот день нацистская Германия и ее союзники напали СССР. В 12:15 в эфир вышло обращение к гражданам, в котором и сообщалось о начале конфликта.

В память о жертвах Великой Отечественной войны 8 июня 1996 года был учрежден День памяти и скорби — 22 июня. А 1 апреля 2020 президент РФ внес поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». С того времени в этот день ежегодно проводится общероссийская минута молчания в момент, когда советские граждане узнали о начале войны, то есть в 12:15 по московскому времени.

Кроме того, 22 июня приспускаются государственные флаги, проводятся траурные мероприятия, возлагаются цветы к монументам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Глава государства возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также мемориалам городов-героев. Вместе с российским лидером в церемонии примут участие официальные лица государства и ветераны войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
Трое погибли и пятеро пострадали при стрельбе в школе на Филиппинах
12:16
«Связь поколений»: почему важно хранить память о Великой Отечественной войне
12:15
День памяти и скорби: началась общероссийская минута молчания
12:11
Автоэксперт объяснил, чем жара опасна для двигателя машины
12:01
Яйца и не только: какие продукты подешевеют летом
12:00
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — трансляция

Сейчас читают

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — трансляция
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Топалов огорошил признанием о жизни с Тодоренко
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео