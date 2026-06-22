Приостановка отдыха детей в Крыму находится на контроле Минпросвещения России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Организован плановый вывоз несовершеннолетних отдыхающих.

Приостановлен отдых детей в Крыму

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Ситуация с приостановкой отдыха детей в Республике Крым находится на контроле Министерства просвещения России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении министерства.

Также был отмененин заезд отдыхающих во Всероссийский детский центр «Алые паруса».

В ведомстве уточнили, что организован плановый вывоз детей из «Артека». На протяжении всего пути до места постоянного проживания несовершеннолетних их сопровождающих будут координировать представители спецслужб. Также отмечено, что принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и комфортное возвращение.

Информация, связанная с отъездом детей домой, передается родителям индивидуально. Более того, им будут предложены альтернативные варианты для отдыха и оздоровления наследиков в других российских субъектах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 21 июня пьяный мужчина ворвался в спальный корпус детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай и напал на спящих детей. Оказавшись внутри одного из корпусов, он начал крушить мебель и избивать подростков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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