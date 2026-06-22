Организован плановый вывоз детей из «Артека»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 72 0

Координацию на всем пути следования осуществляют представители спецслужб.

Организован плановый вывоз детей из Артека

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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В Международном детском центре «Артек» организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания. На всем маршруте следования предусмотрены дополнительные меры сопровождения и координации. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

В ведомстве подчеркнули, что процесс проходит под контролем специальных служб. Основная задача — обеспечить безопасность несовершеннолетних и создать максимально комфортные условия во время поездки.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из „Артека“ к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что заезд на смену во Всероссийский детский центр «Алые паруса» был отменен. В министерстве уточнили, что родителям будут предложены альтернативные варианты отдыха для детей.

Ранее власти Республики Крым объявили о временном введении ограничений в сфере детского отдыха. Согласно опубликованному указу, с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года на территории региона приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей и организованных групп в лагерях и других учреждениях оздоровления.

Под действие ограничений также попали иные средства размещения, предназначенные для проведения туристических, образовательных, спортивных и других мероприятий с участием несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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