Одежда может навредить здоровью? Почему нужно сразу стирать новые вещи

Роскачество: на новой одежде могут оставаться химические вещества

Многие надевают новую одежду сразу после магазина, считая ее абсолютно чистой. Однако специалисты предупреждают: на ткани могут оставаться химические вещества, производственная пыль, бактерии и даже следы пестицидов. Именно поэтому новую одежду, постельное белье и полотенца рекомендуют обязательно стирать перед первым использованием. Об этом сообщили «Известиям» в Роскачестве.

Что остается на ткани после производства

Во время изготовления одежда проходит десятки этапов обработки. Чтобы ткань не мялась, сохраняла форму и выглядела привлекательной на витрине, производители используют различные химические составы.

Как сообщили в Роскачестве, лабораторные исследования показывают, что в волокнах могут сохраняться:

формальдегид, входящий в состав некоторых красителей и пропиток;

соединения на основе нефтепродуктов, применяемые при обработке синтетических тканей;

остатки пестицидов, если речь идет о хлопке, выращенном с использованием средств защиты растений.

Большинство этих веществ не представляют серьезной опасности при соблюдении производственных норм. Однако у некоторых людей они способны вызвать раздражение кожи или аллергическую реакцию.

Нашли формальдегид

В Роскачестве рассказали, что во время испытаний одного из комплектов постельного белья специалисты обнаружили следы формальдегида. После первой обычной стирки опасное соединение полностью исчезло.

Специалисты отметили, что производитель заранее указал на упаковке рекомендацию обязательно выстирать изделие перед использованием.

Опасность появляется не только на фабрике

Даже если изделие покинуло производство полностью безопасным, впереди его ждет длинный путь до покупателя. Одежду перевозят в грузовиках, хранят на складах, разгружают, раскладывают по магазинам и примерочным.

Если упаковка негерметична, ткань может впитывать пыль, выхлопные газы, частицы грязи и другие загрязнения из окружающей среды.

Сколько людей трогали вашу одежду?

Еще один фактор, о котором редко задумываются покупатели, — примерки. До покупки одну и ту же вещь могут примерить десятки людей. Кроме того, ее постоянно трогают сотрудники магазинов, упаковщики и работники складов. В результате на ткани могут оставаться:

частицы кожи;

косметика;

пыль;

бактерии;

микроорганизмы.

Хотя серьезную инфекцию таким способом получить крайне маловероятно, специалисты считают, что дополнительная гигиена никогда не будет лишней.

Особенно важно стирать детские вещи

Наиболее чувствительны к остаткам химических веществ и загрязнениям:

новорожденные;

маленькие дети;

люди с аллергией;

пациенты с атопическим дерматитом, экземой и другими кожными заболеваниями.

Для них первая стирка новой одежды считается особенно важной.

А обувь тоже нужно обрабатывать?

Также стоит не забывать и о новой обуви. Если постирать ее невозможно, стоит хотя бы протереть внутреннюю поверхность влажной салфеткой или обработать специальным антибактериальным средством.

Особенно это касается летней обуви, которая надевается на босую ногу.

Как правильно стирать новые вещи

Перед первым использованием рекомендуется:

внимательно изучить ярлык производителя;

стирать одежду при температуре, указанной на этикетке;

использовать обычное средство для стирки без чрезмерного количества кондиционера;

детские вещи дополнительно полоскать.

В большинстве случаев одной полноценной стирки достаточно, чтобы удалить остатки производственных веществ и бытовые загрязнения.

Нужно ли стирать абсолютно все?

Стирка касается не только одежды. Перед первым использованием желательно постирать:

постельное белье;

полотенца;

домашний текстиль;

кухонные полотенца;

одежду для новорожденных;

нижнее белье;

спортивную форму.

Несколько минут, потраченных на первую стирку, помогают избавиться от большинства загрязнений, которые ткань успела накопить с момента производства до попадания в ваш шкаф.

Специалисты напоминают: новая вещь далеко не всегда означает чистая. И простая стирка остается самым эффективным способом сделать покупку действительно безопасной для кожи и здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.