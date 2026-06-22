Китай вытеснил ОАЭ из списка популярных у россиян направлений

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Смена приоритетов в пользу стран Азии заставила Росстат скорректировать статистику.

Азия помогла сдержать инфляцию в России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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С апреля этого года Росстат исключил Объединенные Арабские Эмираты из расчета потребительской корзины для подсчета инфляции, заменив их на азиатские направления — Китай и государства Юго-Восточной Азии. Об этом пишет URA.RU.

Причина такого решения — резкое падение спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке и, как следствие, сокращение турпотока.

Важно отметить, что расходы на зарубежные турпоездки были включены в корзину для расчета инфляции впервые в 2026 году. Методика Росстата подразумевает учет тех статей расходов, которые занимают не менее 0,1% от совокупных трат населения. Помимо продуктов, бензина, ЖКУ и медикаментов, в этом году туда добавили заграничные поездки (изначально — в ОАЭ) и внутренний отдых на Черноморском побережье.

Поскольку миллионы россиян тратят деньги на зарубежные поездки, колебания цен на эти услуги напрямую влияют на макроэкономические показатели.

Однако в конце февраля конфликт на Ближнем Востоке серьезно дестабилизировал авиасообщение с ОАЭ — рейсы массово отменялись, спрос рухнул, и в первом квартале турпоток сократился на пятую часть — до 488 тысяч человек. Регламент Росстата позволяет корректировать перечень, если снижение интереса фиксируется более двух месяцев подряд.

В итоге с апреля Эмираты исключили из списка, а вместо них в расчетную базу вошли поездки в Китай и государства Юго-Восточной Азии, которые как раз набирали обороты.

Здесь стоит отметить любопытную тенденцию. Популярность азиатских маршрутов среди россиян резко увеличилась — поток туристов во Вьетнам вырос в 11 раз, в Китай — на 60%, но стоимость поездок при этом пошла вниз. В апреле цены на отдых в Китае и странах Юго-Восточной Азии обвалились сразу на 19%, и в мае цены продолжали снижаться.

«Замена Эмиратов на Китай и страны Юго-Восточной Азии должна сделать инфляционную статистику более устойчивой», — заявил экономист Ахмед Юсупов.

Эксперт добавил, что совокупность этих факторов минимизирует влияние случайных скачков на недельную инфляцию и сделает данные Росстата более точными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем люди специально едут путешествовать в тихие места.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Китай вытеснил ОАЭ из списка популярных у россиян направлений

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