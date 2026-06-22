Восемь дней поисков: в Ингушетии нашли тело утонувшего в реке 8-летнего ребенка

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 606 0

К спасательной операции привлекли сотни добровольцев, спецтехнику и кинологические расчеты.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Telegram/ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/mchsri

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ингушетии нашли тело утонувшего в реке ребенка спустя 8 дней

Тело восьмилетнего Хизира, пропавшего в реке Сунжа, обнаружили спустя восемь дней поисков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

«В 16:50 было обнаружено тело мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

После этого региональное МЧС официально объявило о завершении поисково-спасательной операции.

Мальчик пропал 15 июня в Карабулаке. По предварительной информации, он бросился в бурную реку, пытаясь помочь своему другу. Товарища удалось спасти, однако самого ребенка унесло сильным течением.

На протяжении восьми дней спасатели и добровольцы обследовали русло реки и прибрежную территорию. Специалисты расчищали илистые отложения, проверяли труднодоступные участки и привлекали кинологические расчеты.

По информации регионального МЧС, сегодня в поисках участвовали 546 человек, 309 из них — добровольцы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время спасательной операции волонтеры работали сообща, не ругаясь, каждый был готов помочь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:34
Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Горловке
18:30
Забытые женщины-первопроходцы в истории: от редактора журнала до военного врача
18:25
«Он динозавр»: Зоя Фуць о разнице в возрасте с Павлом Деревянко
18:21
«Не бойтесь»: жительница Челябинска по указке афериста сожгла квартиру
18:13
МВД: ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы
18:00
Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: что известно

Сейчас читают

Восемь дней поисков: в Ингушетии нашли тело утонувшего в реке 8-летнего ребенка
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Выплаты по-новому: с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий на карту
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео