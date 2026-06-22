Восемь дней поисков: в Ингушетии нашли тело утонувшего в реке 8-летнего ребенка
К спасательной операции привлекли сотни добровольцев, спецтехнику и кинологические расчеты.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Telegram/ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/mchsri
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В Ингушетии нашли тело утонувшего в реке ребенка спустя 8 дней
Тело восьмилетнего Хизира, пропавшего в реке Сунжа, обнаружили спустя восемь дней поисков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.
«В 16:50 было обнаружено тело мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
После этого региональное МЧС официально объявило о завершении поисково-спасательной операции.
Мальчик пропал 15 июня в Карабулаке. По предварительной информации, он бросился в бурную реку, пытаясь помочь своему другу. Товарища удалось спасти, однако самого ребенка унесло сильным течением.
На протяжении восьми дней спасатели и добровольцы обследовали русло реки и прибрежную территорию. Специалисты расчищали илистые отложения, проверяли труднодоступные участки и привлекали кинологические расчеты.
По информации регионального МЧС, сегодня в поисках участвовали 546 человек, 309 из них — добровольцы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время спасательной операции волонтеры работали сообща, не ругаясь, каждый был готов помочь.
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