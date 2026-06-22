Июль без гарантий: синоптик оценил шансы на возвращение жары

Прохладный сценарий может задержаться, но середина лета все еще способна удивить.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Синоптик Цыганков: погода в июле будет зависеть от перестройки процессов
Погода в июле будет зависеть от перестройки атмосферных процессов, поэтому уверенно говорить о быстром потеплении пока рано. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам специалиста, прохлада и дожди в середине и конце июня связаны с влиянием малоподвижного атлантического циклона. Именно он продолжает определять погоду и не дает условиям резко измениться.
Цыганков отметил, что в ближайшее время существенного перелома ждать не стоит. Циркуляция воздушных масс пока остается прежней, поэтому потепление, если и начнется, будет постепенным.
«Вот только поток поменяется, и может резко потеплеть. Но сейчас этой смены потока не видно. То есть пока будет постепенное потепление, будет попытка тепла подойти чуть-чуть. Но что будет в июле, сказать сложно», — отметил синоптик.
Холодный воздух сейчас мешает приходу более теплых воздушных масс. По словам эксперта, он плотнее и тяжелее, из-за чего фактически блокирует потепление.
«Пока холод стоит, тепло к нам может не прийти, потому что холодный воздух более плотный, более тяжелый, и он не пускает теплые воздушные массы. А циклон — это всегда низкое давление, это всегда облака и дожди», — пояснил он.
Возвращения устойчивой жары в ближайшие дни не ожидается. По оценке Цыганкова, дождливая и сравнительно прохладная погода может продержаться еще одну-две недели, в том числе в начале июля.
При этом синоптик напомнил, что июль обычно считается самым теплым месяцем года. После летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня, земля и воздух продолжают накапливать тепло, поэтому температура постепенно может расти.
«Пик жары, как правило, приходится на период с 16 по 23 июля. Однако середина лета характеризуется не только высокими температурами. В это время часто наблюдаются грозы, ливни и повышенная влажность, что связано с комплексом природных процессов, характерных для середины лета», — пояснил синоптик.
Цыганков подчеркнул, что июльская погода сильно меняется от года к году. Более точный прогноз, по его словам, можно будет дать ближе к 30 июня, а нынешние оценки остаются предварительными.
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