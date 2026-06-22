Июль без гарантий: синоптик оценил шансы на возвращение жары

Синоптик Цыганков: погода в июле будет зависеть от перестройки процессов

Погода в июле будет зависеть от перестройки атмосферных процессов, поэтому уверенно говорить о быстром потеплении пока рано. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам специалиста, прохлада и дожди в середине и конце июня связаны с влиянием малоподвижного атлантического циклона. Именно он продолжает определять погоду и не дает условиям резко измениться.

Цыганков отметил, что в ближайшее время существенного перелома ждать не стоит. Циркуляция воздушных масс пока остается прежней, поэтому потепление, если и начнется, будет постепенным.

«Вот только поток поменяется, и может резко потеплеть. Но сейчас этой смены потока не видно. То есть пока будет постепенное потепление, будет попытка тепла подойти чуть-чуть. Но что будет в июле, сказать сложно», — отметил синоптик.

Холодный воздух сейчас мешает приходу более теплых воздушных масс. По словам эксперта, он плотнее и тяжелее, из-за чего фактически блокирует потепление.

«Пока холод стоит, тепло к нам может не прийти, потому что холодный воздух более плотный, более тяжелый, и он не пускает теплые воздушные массы. А циклон — это всегда низкое давление, это всегда облака и дожди», — пояснил он.

Возвращения устойчивой жары в ближайшие дни не ожидается. По оценке Цыганкова, дождливая и сравнительно прохладная погода может продержаться еще одну-две недели, в том числе в начале июля.

При этом синоптик напомнил, что июль обычно считается самым теплым месяцем года. После летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня, земля и воздух продолжают накапливать тепло, поэтому температура постепенно может расти.

«Пик жары, как правило, приходится на период с 16 по 23 июля. Однако середина лета характеризуется не только высокими температурами. В это время часто наблюдаются грозы, ливни и повышенная влажность, что связано с комплексом природных процессов, характерных для середины лета», — пояснил синоптик.

Цыганков подчеркнул, что июльская погода сильно меняется от года к году. Более точный прогноз, по его словам, можно будет дать ближе к 30 июня, а нынешние оценки остаются предварительными.

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