Машина наехала на группу рабочих в Москве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 54 0

В результате аварии пострадали три человека.

Что известно об аварии в Хамовниках

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Автомобиль сбил группу рабочих в московских Хамовниках, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария случилась на Новолужнецком проезде. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рано утром 20 июня в Саратовской области произошло смертельное ДТП. По информации регионального управления МВД, возле села Васильевка столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai Accent. Одна из машин получила серьезные повреждения, у нее сорвало крышу, другая — вылетела за пределы трассы.

В результате сильного удара шесть человек погибли на месте, еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия оперативно прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять причины и обстоятельства трагедии.

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