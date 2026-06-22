Машина наехала на группу рабочих в Москве

Автомобиль сбил группу рабочих в московских Хамовниках, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария случилась на Новолужнецком проезде. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рано утром 20 июня в Саратовской области произошло смертельное ДТП. По информации регионального управления МВД, возле села Васильевка столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai Accent. Одна из машин получила серьезные повреждения, у нее сорвало крышу, другая — вылетела за пределы трассы.

В результате сильного удара шесть человек погибли на месте, еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия оперативно прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять причины и обстоятельства трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС