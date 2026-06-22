«Мать отдыхает»: Кудрявцева ответила на слухи о расставании с мужем

Лера Кудрявцева опровергла слухи о расставании с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла слухи о расставании со своим супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Об этом она сообщила на своей официальной странице в социальных сетях.

Поводом для новой волны сплетен стал отдых знаменитости в Бахрейне в полном одиночестве. Интернет-пользователи тут же предположили, что в звездной семье наметился разлад.

«Муж дома с Машей (дочкой. — Прим. ред.). Мать отдыхает. Я его старше на 16 лет, живем вместе 14. Еще вопросы есть?» — написала Кудрявцева в личном блоге.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров познакомились в одном из московских ресторанов в 2012 году. Несмотря на разницу в возрасте, между ними быстро вспыхнули чувства, и уже в 2013 году пара сыграла свадьбу, а через пять лет у супругов родилась дочь Мария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева во время отдыха в Бодруме с семьей сорвалась с диеты и застряла на водной горке. Ее муж заснял этот момент на видео и посмеялся над ней.

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