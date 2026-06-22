Пока родители выпивали: младенец остался один под солнцем в Котельниках

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

Ребенка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.

В Котельниках родители бросили ребенка в коляске под солнцем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Котельниках родители ушли выпивать и забыли младенца в коляске

Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в Котельниках, где родители оставили двухмесячного ребенка в коляске под палящим солнцем и не реагировали на его плач. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, происшествие произошло в минувшее воскресенье в районе Люберецкого малого карьера. Очевидцы обратили внимание на плачущего младенца, который длительное время находился без присмотра, и сообщили об этом в экстренные службы.

«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции была выявлена семейная пара в состоянии опьянения с ребенком в коляске. Родители двухмесячного ребенка были доставлены в территориальный отдел полиции. Ребенок госпитализирован», — сказали в пресс-службе, слова приводит ТАСС.

В настоящее время младенцу ничего не угрожает, его передали под временную опеку бабушки.

В отношении родителей составили административные материалы по статьям о мелком хулиганстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, семья поставлена на профилактический учет.

В подмосковном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ингушетии продолжаются поиски восьмилетнего школьника, которого унесло течением. Ребенок бросился в воду, чтобы спасти своего друга, и пропал.

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