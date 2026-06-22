Врач объяснил, почему лечение антибиотиками при ОРВИ вредит здоровью

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 18 0

Неконтролируемый прием таблеток нарушает микрофлору кишечника и приводит к развитию ряда серьезных заболеваний.

При ОРВИ можно пить антибиотики

Фото: www.globallookpress.com/Christine Langer-Püschel / CHROM

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Андрей Костечко: антибиотики не работают при ОРВИ

Лечить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) антибиотиками крайне опасно. В беседе с Lenta.ru врач-терапевт Андрей Костечко рассказал, почему не стоит при первых признаках простуды хвататься за таблетки и каким последствиям может привести эта привычка.

Доктор объяснил, что антибиотики действуют в первую очередь на бактерии, то есть против вирусов они бессильны. Однако неконтролируемый прием препаратов может привести к серьезным осложнениям. Одна из самых опасных последствий «домашнего лечения» — развитие антибиотикорезистентности.

Как пояснил Андрей Костечко, если человек длительное время принимает большое количество антибиотиков без нужды, то в конечном итоге организм к ним привыкает. В конечном счете, когда пациенту и вправду понадобятся лекарства, они не будут действовать.

Также неконтролируемый прием антибиотиков влияет на микрофлору кишечника.

«Эти препараты не избирательны: они уничтожают не только болезнетворные, но и полезные бактерии», — подчеркнул врач-терапевт.

У человека, который при первых признаках простуды хватается за «спасательные» таблетки, может появиться также дисбиоз. Чаще всего его сопровождают следующие симптомы: диспепсия, жидкий стул или, наоборот, запоры.

Еще частое употребление антибиотиков создает дополнительную нагрузку на печень. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья. Помимо всего прочего, из-за привычки при простуде пить огромное количество таблеток снижается уровень иммунитета. Человек становится более подверженным к инфекциям.

Андрей Костечко порекомендовал россиянам обращаться за консультацией к врачу перед тем, как принимать тот или иной антибиотик.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, какой объем чая в сутки безопасен для здоровья. По словам эксперта, если превышать норму, то могут появиться нежелательные последствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
План нападения: школьнице вынесли приговор за подготовку массового убийства
17:00
Пока родители выпивали: младенец остался один под солнцем в Котельниках
16:53
«Нужно быть готовыми»: в Крыму может произойти сильное землетрясение
16:50
Врач объяснил, почему лечение антибиотиками при ОРВИ вредит здоровью
16:41
Десятое за день землетрясение зафиксировали сейсмологи в Черном море
16:27
Китай вытеснил ОАЭ из списка популярных у россиян направлений

Сейчас читают

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — трансляция
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Выплаты по-новому: с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий на карту
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео