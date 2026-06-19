Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку на севере Москвы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Ребенка доставили в больницу.

Как часто водители электромопедов сбивают людей

Фото: MAX/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Подросток на электромопеде на севере Москвы сбил четырехлетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в официальном аккаунте в мессенджере МАКС.

Авария случилась на Правобережной улице. По предварительной информации, 16-летний юноша за рулем электромопеда наехал на ребенка. Пострадавшую девочку оперативно доставили в медицинское учреждение.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал малолетний ребенок», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иркутской области 14-летний мотоциклист сбил двухлетнюю девочку, которая шла вдоль дороги с бабушкой. Ребенка госпитализировали с травмами.

После случившегося подросток попытался скрыть следы преступления, разобрав мотоцикл в гараже, но позже признался матери и вернулся на место происшествия. Известно, что школьник уже имел проблемы с автоинспекцией за управление мототранспортом. Его даже ставили на учет, а родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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