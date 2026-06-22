В Ингушетии продолжаются поиски мальчика, которого унесло течением: почти удалось поймать

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 871 0

Восьмилетний школьник бросился в воду, чтобы спасти друга, и пропал.

В Ингушетии восьмилетнего мальчика унесло течением

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В Ингушетии продолжаются поиски мальчика, которого унесло течением

Судьба восьмилетнего Хизира Дербичева из Ингушетии продолжает волновать жителей разных регионов России. Уже неделю о местонахождении мальчика нет никаких сведений, однако поисковая операция не прекращается ни днем, ни ночью.

Трагический случай произошел 15 июня возле села Яндаре. Хизир находился у реки вместе с двумя приятелями, когда один из них сорвался в воду. Не раздумывая, мальчик бросился ему на помощь и сумел спасти друга. Однако самому выбраться на берег он уже не смог — ребенка унесло сильным течением.

Поисковые работы продолжаются восьмые сутки подряд. К операции присоединились тысячи добровольцев из различных республик Северного Кавказа, которые ежедневно обследуют территорию в надежде найти ребенка.

Участники поисков признают, что ситуация остается крайне тяжелой, но не теряют надежды. Волонтер и блогер из Кабардино-Балкарии Ислам Ульбашев в беседе с ТАСС отметил, что происходящее стало примером невероятного единства людей.

«Несмотря на такую стрессовую ситуацию, я не видел, чтобы кто-нибудь даже разговаривал грубо во время поисковых работ. Каждый готов помочь. Люди, не жалея сил и здоровья, находятся в холодной воде, грязи. И, конечно, мы надеемся на лучшее», — рассказал Ульбашев.

Активист Джамалейл Аушев, который регулярно рассказывает о ходе поисков в социальных сетях, сообщил о деталях, вселивших надежду многим неравнодушным людям. По его словам, очевидцы рассказывали, что заметили руку или почувствовали пальцы, однако ухватиться не успели. Позднее стало известно, что очередной этап поисков результата не принес.

«Обновление информации, 22:35: Хизира не нашли <…> Сердце все-таки верит в чудо…», — добавил он.

В комментариях люди продолжают поддерживать семью мальчика и участников операции. Многие признаются, что сохраняют надежду на благополучный исход и восхищаются самоотверженностью добровольцев, которые с утра до поздней ночи работают в сложнейших условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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