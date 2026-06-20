Более 930 зараженных и 245 смертей: лихорадка Эбола в Конго набирает обороты

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

По словам министра здравоохранения, в стране наблюдается прогресс в борьбе с эпидемией.

Лихорадка Эбола в Конго: сколько умерло, какая летальность

Фото: Reuters/Gradel Muyisa Mumbere

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В Конго подтвердили 933 случая заболевания лихорадкой Эбола и 245 смертей

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 933, умерло 245 человек. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на данные министра здравоохранения страны.

«Уровень смертности — 26%. Госпитализированы 416 человек, 80 выздоровели и выписаны из лечебных центров», — сказал министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба на брифинге в городе Буниа.

Также есть случаи заболевания и смерти от Эболы в соседней Уганде.

Министр отметил, что он наблюдает прогресс в борьбе с лихорадкой. По его словам, ситуация улучшается благодаря активному отслеживанию контактов, что позволяет выявить больше пациентов. Также возросло доверие со стороны населения к медицинским работникам.

Кроме того, увеличилась вместимость больниц для инфицированных до 516 коек и проводится расширение существующих центров лечения.

Как ранее писал 5-tv.ru, Россия передала семь тысяч тестов для диагностики вируса Эбола в Конго, КНДР и Туркменистан. Ученые из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали уникальную тест-систему всего за четыре дня. Уже через десять дней она доказала свою эффективность в полевых условиях.

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