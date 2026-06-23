Иран и США согласовывают договоренности по безопасности на Ближнем Востоке

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Впервые с начала конфликта в регион отправился госсекретарь Марко Рубио.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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США и Иран согласовывают детали будущей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио впервые с начала конфликта направился в регион с двухдневным визитом. Он обсудит с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Кувейта параметры соглашения с Тегераном и то, какую роль в нем отведут союзникам Вашингтона в Персидском заливе.

Особое беспокойство у арабских монархий вызывает программа восстановления Ирана. Речь идет о фонде на 300 миллиардов долларов. По данным Reuters, в странах Залива опасаются, что часть средств пойдет на усиление военного потенциала союзных Тегерану группировок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Швейцарии прошли жесткие 18-часовые переговоры по Ближнему Востоку. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отказался от совместного фото с делегацией США, которой руководил вице-президент Джей Ди Вэнс. Президент США Дональд Трамп в соцсети пригрозил Ирану силой из-за Ливана, что вызвало получасовую паузу в переговорах — их возобновили после уговоров Пакистана и Катара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Иран и США согласовывают договоренности по безопасности на Ближнем Востоке

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