Нашествие слизней не случайно: ученые раскрыли причину их появления

Испанские слизни активно осваивают территорию России из-за деятельности людей

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, почему испанские слизни все активнее осваивают территорию России. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Специалисты разработали математическую модель, изучив распространение этого вида в странах Азии. Анализ показал, что главным фактором его экспансии сегодня являются не климатические изменения, как считалось ранее, а деятельность человека.

По мнению авторов работы, сначала испанские слизни закрепляются в городской среде, после чего постепенно начинают проникать в природные экосистемы. В перспективе они могут стать столь же привычными соседями человека, как крысы или тараканы.

Исследователи отмечают, что именно антропогенное воздействие облегчает расселение чужеродных видов. Изменение ландшафтов, создание новых укрытий, влияние на климат и сокращение биоразнообразия делают освоение новых территорий значительно проще.

При этом проблема касается не только слизней. Так, в Свердловской области специалисты фиксируют массовое распространение гусениц непарного шелкопряда. В Сухоложском районе вредители активно уничтожают деревья, оставляя после себя практически голые стволы.

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