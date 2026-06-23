Реанимация после ДТП: в Приморском крае младенец пострадал в аварии со скорой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Ребенка перевозили на ИВЛ во Владивосток, когда произошло столкновение.

Младенец пострадал в аварии со скорой в Приморье что с ним

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Приморском крае недоношенный новорожденный пострадал в аварии со скорой

Недоношенный новорожденный, пострадавший в ДТП со скорой помощью в Находке, находится в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в минздраве Приморья.

«Новорожденный находится в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

В минздраве подчеркнули, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.

Авария произошла 21 июня в Находке. Реанимобиль перевозил недоношенного младенца, подключенного к аппарату ИВЛ, из краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке.

На выезде из города в скорую, двигавшуюся со включенными спецсигналами, врезался минивэн Toyota Wish. После столкновения спецмашина опрокинулась. За рулем минивэна находился 51-летний водитель. По предварительным данным, авария произошла на регулируемом перекрестке.

После ДТП младенца эвакуировали вертолетом в неонатальный центр КДКБ № 1. Медиков доставили в клиническую больницу Владивостока для осмотра и дальнейшего лечения.

Ранее в Рио-де-Жанейро произошла серьезная авиакатастрофа с двумя вертолетами. По предварительной информации, воздушные суда столкнулись утром в воскресенье в юго-западной части города. Жертвами происшествия стали шесть человек. Очевидцы утверждают, что столкновение произошло прямо в воздухе во время полета.

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