Жара в Англии побила полувековой рекорд

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 27 0

Рекордно высокие температуры вынудили закрыть примерно тысячу школ по всей стране.

Жара в Англии побила полувековой рекорд для июня

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Погода

В Великобритании зарегистрировали самый жаркий июньский день, побит полувековой рекорд. Как сообщает метеорологическая служба королевства, воздух в местечке Чарлвуд в графстве Суррей под Лондоном прогрелся до 35,7 градуса.

Предыдущий рекорд, продержавшийся почти 50 лет, был установлен в Саутгемптоне — воздух в городе тогда прогрелся до 35,6 градуса.

Кроме того, 26 мая англичане также зафиксировали температурный рекорд для этого месяца, воздух в Королевском ботаническом саду Кью в Лондоне прогрелся до 35,1 градуса. Предыдущий рекорд держался 82 года.

С 24 по 25 июня в Великобритании действует предупреждение о погодной опасности красного уровня из-за экстремальной жары. Предупреждение распространяется от Большого Лондона на юго-востоке Англии до Кардиффа и Суонси в Южном Уэльсе. Красный уровень погодной опасности указывает на прямую угрозу жизни населения.

Рекордно высокие температуры вынудили закрыть примерно тысячу учебных заведений по всей стране, а также привели к отмене значительной части железнодорожных перевозок.

Начиная с 26 июня в стране ожидается незначительное понижение температур, однако сохранится предупреждение оранжевого уровня, сигнализирующее о повышенном риске для здоровья.

Как ранее писал 5-tv.ru, на днях во Франции закрыли около тысячи школ из-за аномальной жары. Еще почти две тысячи учебных заведений изменили расписание.

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