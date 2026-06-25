В Москве показали первый китайский фильм, снятый на орбите

Увидеть земной шар глазами китайских тайконавтов — такую редкую возможность получили зрители в Москве. Сегодня состоялся первый зарубежный показ уникального документального фильма «За окном голубая планета». Он создан на основе кадров, снятых экипажем корабля «Шэньчжоу-13» за шесть месяцев экспедиции. И он стал первым полноформатным фильмом Медиакорпорации Китая, партнера российской Национальной Медиа Группы. Камеры сверхвысокой чувствительности дают максимальную детализацию видов с орбиты, они же подробно фиксируют повседневную жизнь станции «Тяньгун». Но главный посыл этого кино: Земля — наш общий дом.

«Это продолжение культурного диалога, который идет между Россией и Китаем, который позволяет нам выстраивать общий культурный код, говорит о наших общих ценностях. И что очень важно, этот фильм на самом деле про Землю и про те ценности, которые объединяют наши народы, — это дом, семья, родина. И поэтому я уверена, что этот фильм будет близок и российскому, и китайскому зрителю», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«Наши лидеры встречались и договорились, что мы будем, значит, осуществлять сотрудничество в области фильмов, будем совместно снимать фильмы. Сегодня показываем китайский фильм, и я считаю, что в будущем мы будем показывать наши совместные фильмы», — отметил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Премьера фильма «За окном голубая планета» в Китае состоялась в сентябре прошлого года. У картины — рекордные кассовые сборы.

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