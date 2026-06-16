Плавится на глазах: почему телефон разряжается быстрее летом

Аккумулятор телефона быстрее стареет при высокой температуре

Летом многие замечают, что смартфон начинает быстрее терять заряд, нагревается даже при обычном использовании, а иногда и вовсе предупреждает о перегреве. Причина не только в жаркой погоде — на аккумулятор влияет сразу несколько факторов.

Высокая температура считается одним из главных врагов современных литий-ионных аккумуляторов. Если зимой смартфоны чаще страдают от мороза, то летом — от перегрева.

Причем перегреться устройство может не только на пляже. Достаточно оставить его на приборной панели автомобиля, под прямыми солнечными лучами или долго пользоваться навигатором в жару.

В материале 5-tv.ru разбираемся, почему телефон хуже держит заряд летом и что можно сделать, чтобы продлить срок службы батареи.

Почему жара так быстро расходует заряд

Аккумуляторы лучше всего работают при температуре около 20–25 градусов. Когда корпус сильно нагревается, химические процессы внутри батареи ускоряются. Смартфону приходится расходовать дополнительную энергию на поддержание нормальной работы компонентов и защиту от перегрева.

Кроме того, при высокой температуре быстрее стареет сам аккумулятор. Если перегрев повторяется регулярно, емкость батареи постепенно уменьшается.

Почему летом телефон становится горячим

Жара на улице — лишь одна из причин.

Сильнее всего смартфон нагревают:

навигатор;

мобильный интернет;

игры;

съемка видео в высоком разрешении;

видеозвонки;

зарядка.

Если все это происходит одновременно под палящим солнцем, температура устройства может стать критической.

Что происходит при перегреве

Современные смартфоны умеют защищать себя. При перегреве устройство может:

снизить яркость экрана;

замедлить работу процессора;

приостановить зарядку;

отключить вспышку и камеру;

вывести предупреждение о высокой температуре.

В крайних случаях телефон может временно отключиться, пока не остынет.

Можно ли класть телефон в холодильник

Класть в холодильник телефон не стоит. Резкое охлаждение способно привести к образованию конденсата внутри корпуса. Влага представляет для электроники гораздо большую опасность, чем постепенное естественное охлаждение.

Если телефон перегрелся, лучше убрать его в тень, снять чехол и дать ему спокойно остыть.

Как защитить смартфон от перегрева

Самый простой способ — не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Также специалисты рекомендуют:

снять плотный чехол во время зарядки;

не пользоваться телефоном без необходимости, пока он сильно нагрелся;

не запускать одновременно несколько тяжелых приложений;

по возможности использовать Wi-Fi вместо мобильной сети;

уменьшить яркость экрана.

Если используется навигатор в автомобиле, лучше направить поток кондиционера не на человека, а рядом с креплением смартфона.

Как правильно заряжать телефон летом

Зарядка сама по себе нагревает аккумулятор. Поэтому лучше:

не заряжать смартфон под солнцем;

отказаться от зарядки под подушкой или одеялом;

использовать оригинальный или качественный сертифицированный адаптер;

по возможности не играть и не смотреть видео во время зарядки.

Если устройство заметно нагрелось, лучше дождаться, пока оно остынет, и только потом подключать его к сети.

Какие привычки помогут сохранить батарею

Чтобы аккумулятор служил дольше, полезно:

не допускать регулярного перегрева;

поддерживать уровень заряда примерно между 20 и 80%;

своевременно обновлять операционную систему;

отключать ненужные фоновые приложения и службы геолокации.

Эти меры не только уменьшают расход энергии, но и помогают замедлить естественное старение аккумулятора.

Когда стоит насторожиться

Если телефон перегревается даже в прохладном помещении, быстро разряжается без видимой причины или начал заметно вздуваться, стоит обратиться в сервисный центр.

Такие признаки могут говорить уже не о летней жаре, а о неисправности аккумулятора.

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