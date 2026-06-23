Металлическая конструкция обрушилась на годовалого ребенка в ТЦ «Колумбус»

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Алена Куликова
Алена Куликова 20 0

Инцидент произошел в районе Чертаново Центральное.

На ребенка обрушилась металлическая конструкция

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На юге столицы, в районе Чертаново Центральное, произошел инцидент с участием маленького ребенка. Возле торгового центра «Колумбус» на парковочной территории обрушилась металлическая конструкция. Под упавшим сооружением оказался годовалый ребенок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Происшествие состоялось на открытой стоянке, прилегающей к зданию торговой точки. В настоящий момент на месте работают врачи скорой помощи. Медицинская бригада уже приступила к оказанию необходимой помощи пострадавшему.

Каких-либо официальных данных о характере травм и текущем состоянии ребенка не поступало. Информация о тяжести полученных повреждений уточняется. Очевидцы произошедшего ожидают заключения специалистов о причинах внезапного падения металлического элемента.

Упавшей на ребенка конструкцией в ТЦ «Колумбус» в Москве оказался металлодетектор, уточнили в прокуратуре Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инциденте с новорожденным. В Приморском крае младенца превозили в реанимобиле, подключенного к аппарату ИВЛ. После ДТП младенца эвакуировали вертолетом.

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